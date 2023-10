YOUSSOUPHA GOSPEL SYMPHONIQUE EXPÉRIENCE Carré Sévigné Cesson-Sévigné, 12 décembre 2023 20:00, Cesson-Sévigné.

YOUSSOUPHA GOSPEL SYMPHONIQUE EXPÉRIENCE Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 12 décembre, 20h00

Concert Mardi 12 décembre, 20h00 1

Pour fêter le dixième anniversaire de son chef-d’œuvre, l’album « Noir D*** », Youssoupha rassemble et invite un chœur de six chanteurs gospel et un orchestre classique – ici l’Orchestre Régional de Normandie – pour une relecture gospel et symphonique de l’album en live. « Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force. Ça va être beau, puissant, surprenant et surtout unique », promet Youssoupha. En général, il pèse ses mots, alors on le croit sur parole…

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine