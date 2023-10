ANDRÉ MANOUKIAN Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine ANDRÉ MANOUKIAN Carré Sévigné Cesson-Sévigné, 14 novembre 2023 20:00, Cesson-Sévigné. ANDRÉ MANOUKIAN Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mardi 14 novembre, 20h00 Musique Mardi 14 novembre, 20h00 1 André Manoukian est un enchanteur. Ses doigts à peine posés sur le clavier, ce musicien de jazz nous emmène vers des mondes lointains. Direction, sa terre d’origine :

l'Arménie.Pour cette soirée exceptionnelle, il sera accompagné du groupe Les Balkanes.

Carré Sévigné
1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné

