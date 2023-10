JULIETTE Carré Sévigné Cesson-Sévigné, 7 novembre 2023 20:00, Cesson-Sévigné.

Tonitruante, généreuse, drôle, libre, joyeuse, hors-norme, franche… les adjectifs ne manquent pas pour qualifier Juliette Noureddine de son vrai nom. Elle revient plus vraie que nature, toujours franche et gaie, avec un nouvel album Chansons de là où l’oeil se pose et un nouveau spectacle. Héritière de Brassens et de Boby Lapointe, Juliette aborde des thèmes très variés et donne à la chanson française ce petit goût littéraire néanmoins teinté de gouaille, qui rend si savoureux chacun de ses passages sur scène.

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine