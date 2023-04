LE DISCOURS Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

LE DISCOURS, 13 avril 2023, Cesson-Sévigné. Théâtre. Adapté et interprété par Simon Astier – D’après le roman de Fabcaro Jeudi 13 avril, 20h00 1 Du 2023-04-13 20:00 au 2023-04-13 21:30. Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux… Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine

Détails Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Carré Sévigné Adresse 1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Carré Sévigné Cesson-Sévigné

Carré Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

LE DISCOURS 2023-04-13 was last modified: by LE DISCOURS Carré Sévigné 13 avril 2023 Carré Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine