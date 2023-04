HAROLD THE GAME Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

HAROLD THE GAME Carré Sévigné, 11 avril 2023 20:00, Cesson-Sévigné. Théâtre/Théâtre d’objets. Bob Théâtre / Vélo Théâtre Mardi 11 avril, 20h00 1 Ces deux compagnies réunissent des artistes de théâtre d’objet à l’humour tellement ravageur qu’ils auraient bien pu être anglais. Voici un spectacle sur la Tapisserie de Bayeux, cette célèbre broderie du 11e siècle qui évoque sur 70 mètres de long la conquête du trône d’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Les deux équipes nous présentent ici le résultat de leurs recherches très peu académiques ! Dans une arène qui se recouvre peu à peu de terre, cinq Français et un Britannique nous livrent leur propre version de la Bataille d’Hastings, événement fondateur de la légendaire rivalité franco-anglaise. Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine

