Tous les marins sont des chanteurs A bord de la Péniche Spectacle, 18 juin 2020 20:30, Cesson-Sévigné. Jeudi 18 juin 2020, 20h30 Sur place Sur réservation 02 99 83 52 20 Musique bretonne Aux sons des claviers, des guitares, du violoncelle et de la bombarde, François Morel, Gérard Mordillat, Antoine Sahler nous content et chantent Yves-Marie Le Guilvinec, ce marin-poète breton. C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire que François Morel découvrit une brochure de 1894 La Cancalaise dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec étaient reproduites. Ce fût comme la main du naufragé qui se tend vers son sauveteur. François Morel acheta la revue et fit le serment d’arracher Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique où il était tombé. Avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler, il entreprit de restaurer les textes, de les remettre en musique et surtout de les faire entendre à nouveau. A bord de la Péniche Spectacle cesson sevigne 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine jeudi 18 juin 2020 – 20h30 à 21h30 S.Mei

