Du Bartas A bord de la Péniche Spectacle, 10 juin 2021 20:30-10 juin 2021 23:00, Cesson-Sévigné.

Jeudi 10 juin, 20h30 payant 0299835220

VOCAL

Du Bartas est une exploration contemporaine puisant aux racines des musiques populaires des pays d’Oc. La Méditerranée devient un vaste terrain de jeu où s’expriment des percussions puissantes et sensibles, une polyphonie imaginée et une instrumentation hétéroclite. Ils réinventent et métissent le Languedoc, creuset historique de rencontre de peuples, de langues et de musiques. Le quartet chante et joue cette mosaïque avec une créativité sans limite. La Méditerranée, terre de communion, de joies et de colères s’y respire à plein.

En partenariat avec le centre culturel de Cesson

A bord de la Péniche Spectacle cesson sevigne 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

jeudi 10 juin – 20h30 à 23h00

