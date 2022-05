Afterwork Ibis Rennes Cesson 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Afterwork Ibis Rennes Cesson 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 7 novembre 2019 19:30, Cesson-Sévigné. Jeudi 7 novembre 2019, 19h30 Sur place Entrée gratuite, sans obligation d’être client de l’hôtel ! https://www.facebook.com/events/718485035229770/ Concert gratuite et accessible à tous ! Nous avons le plaisir d’accueillir “Pisistrate” Le jeudi soir chez Ibis Rennes Cesson c’est afterwork ! Nous vous proposons un concert gratuit et accessible à tous ! Aucune obligation d’être client. Sur place vous trouverez un bar et de quoi vous restaurez. L’idéal pour finir la semaine détendu ! Jeudi 7 Novembre nous avons le plaisir d’accueillir “Pisitrate” (electro, Hip Hop Poétique) . N’hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de l’hôtel pour plus de renseignements. Ibis Rennes Beaulieu https://www.facebook.com/events/718485035229770/ 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 7 novembre 2019 – 19h30 à 21h00

Détails Heure : 19:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Adresse 62 rue de la rigourdière Ville Cesson-Sévigné lieuville 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

Afterwork Ibis Rennes Cesson 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 2019-11-07 was last modified: by Afterwork Ibis Rennes Cesson 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 7 novembre 2019 19:30 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine