Afterwork avec Trio Coquette 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 19 décembre 2019 19:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 19 décembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit Concert gratuit et accessible à tous ! Possibilité de se restaurer sur place + bar. Concert gratuit et accessible à tous ! Possibilité de se restaurer sur place + bar. L’idéal pour bien finir la semaine ! Le Trio Coquette, cent pour sang jazz manouche, est né, il y a quelques mois, de la rencontre de Thierry Loreau et François Philippe aux guitares et de Franck Perais à la contrebasse. Ce groupe ligérien est tout disposé à jouer pour vous. Ses musiciens ont une grande expérience de la scène, acquise au sein d’autres formations. 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 19 décembre 2019 – 19h00 à 21h00

