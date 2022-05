Afterwork avec Molow 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Afterwork avec Molow 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 28 novembre 2019 19:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 28 novembre 2019, 19h00 Sur place Entrée libre, gratuit Nous vous proposons un concert gratuit et accessible à tous ! Avec possibilité de se restaurer sur place + bar. Nous vous proposons un concert gratuit et accessible à tous ! Avec possibilité de se restaurer sur place + bar. L’idéal pour bien finir la semaine ! Chanteur multi-instrumentiste, explorateur sonore improvisateur, Molow “l’energizer ” t’embarque dans son monde musicale fusionnant world électro-trans psyché aux chants intuitifs. ingrédients:Sampler, guitare,tambour,folie, le tout mixé en direct. 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 28 novembre 2019 – 19h00 à 21h00

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Adresse 62 rue de la rigourdière Ville Cesson-Sévigné lieuville 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

Afterwork avec Molow 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 2019-11-28 was last modified: by Afterwork avec Molow 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 28 novembre 2019 19:00 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine