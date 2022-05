Afterwork avec le Lalo Chant’âge 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Afterwork avec le Lalo Chant’âge 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 21 novembre 2019 19:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 21 novembre 2019, 19h00 Sur place Entrée libre, gratuit Concert gratuit et accessible à tous, pas d’obligation d’être client de l’hôtel ! Possibilité de ses restaurer sur place + bar. Concert gratuit et accessible à tous, pas d’obligation d’être client de l’hôtel ! Possibilité de ses restaurer sur place + bar. L’idéal pour bien finir la semaine ! Un petit moment avec une gratte au coin d’un feu à fredonner les chansons qu’on aime… Voilà le tableau ! Le concept est simple, je vous attends avec vos voix et votre bonne humeur, on va revisiter ensemble un répertoire des années 20 (à peu près) à aujourd’hui (à peu près). Le temps d’une chanson, je suis votre musicien (Piano, Guitare, Mandoline, ukulélé…) Au passage, c’est moi qui choisis l’instrument… Venez entre amis, en famille, chanter, danser et rire… ça fait du bien… 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 21 novembre 2019 – 19h00 à 21h00

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Adresse 62 rue de la rigourdière Ville Cesson-Sévigné lieuville 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

Afterwork avec le Lalo Chant’âge 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 2019-11-21 was last modified: by Afterwork avec le Lalo Chant’âge 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 21 novembre 2019 19:00 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine