Afterwork avec le groupe Sous le pont des Arts 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 14 novembre 2019 19:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 14 novembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit comcifra@gmail.com Le concert à leiu à l’hôtel, il est gratuit et accessible à tous !Possibilité de se restaurer sur place + bar. Le concert à leiu à l’hôtel, il est gratuit et accessible à tous ! Possibilité de se restaurer sur place + bar. L’idéal pour bien finir la semaine ! L’histoire du groupe: Ces deux là se sont croisés bien des fois sur les routes musicales; Sous le Pont des Arts nous renvoie l’écho, le mordants des mots et font revivre des chansons de Georges Brassens à la Mano Négra en passant par les VRP, Gainsbourg et bien d’autres! Nico (Rue d’ la Soif) à l’accordéon et Ludo (Le Ptit Son) chant, guitare et banjo nous emmènent dans un répertoire pétillant ou se mêle chansons et morceaux instrumentaux, en laissant une belle part à l’improvisation. Un concert vivant qui prend sa source dans la rue, les bistrots, cafés concerts, à la croisés des chemins, à partager en live! 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 14 novembre 2019 – 19h00 à 21h00

