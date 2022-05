Afterwork avec Gilles de Suez 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Afterwork avec Gilles de Suez 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 5 décembre 2019 19:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 5 décembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit Concert gratuit et accessible à tous ! Possibilité de se restaurer sur place + bar. Concert gratuit et accessible à tous ! Possibilité de se restaurer sur place + bar. L’idéal pour bien finir la semaine ! Gilles de Suez, auteur-compositeur, interprète ses compositions blues-folk atmosphériques, reposant sur un jeu de guitare acoustique original et percussif, où les mots laissent une belle place aux parties instrumentales, écrites et improvisées 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 5 décembre 2019 – 19h00 à 21h00

Détails Heure : 19:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Adresse 62 rue de la rigourdière Ville Cesson-Sévigné lieuville 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

Afterwork avec Gilles de Suez 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 2019-12-05 was last modified: by Afterwork avec Gilles de Suez 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 5 décembre 2019 19:00 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine