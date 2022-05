Afterwork avec Beni Medina Duo 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Afterwork avec Beni Medina Duo 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, 12 décembre 2019 19:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 12 décembre 2019, 19h00 Sur place Gratuit Concert gratuit et accesssible à tous, sans obligation d’être client de l’hôtel.Possibilité de se restaurer sur place + bar. Concert gratuit et accesssible à tous, sans obligation d’être client de l’hôtel. Possibilité de se restaurer sur place + bar. L’idéal pour bien finir la semaine ! Beni Medina et son groupe Sol Latino, musiciens cubains d’excellences vont vous faire danser et voyager dans le temps avec un répertoire plein de nostalgie, comme de joie sur des compositions mais aussi des standards traditionnels et musiques actuelles. 62 rue de la rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE 62 rue de la rigourdière 35510 Cesson-Sévigné Ray Ille-et-Vilaine jeudi 12 décembre 2019 – 19h00 à 21h00

