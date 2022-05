Open Innovation Camp TECHNICOLOR • Cesson-Sévigné, 17616 Catégories d’évènement: 17616

Open Innovation Camp TECHNICOLOR, 3 juillet 2018 10:00, • Cesson-Sévigné, 17616. Mardi 3 juillet 2018, 10h00 Sur place Sur Inscription https://openinnovationcamp2018.b2match.io/signup « Croiser pour innover » une demi-journée au carrefour du numérique Ce rendez-vous annuel de l’innovation collaborative se veut au top des dernières technologies et usages du numérique en proposant un programme «à la carte ». 10h – 12h : 4 Matching Camps au croisement des marchés “Design et Agriculture” – “Numérique et Mer” – “Mobilité connectée” – “Objectif Europe”

12h – 14h : Cocktail déjeunatoire et ouverture du showroom14h : Introduction par Nicolas Bouzou, invité d’honneur

14h45 – 16h30 : Animations croisées 4 keynotes d’experts “Meet the digital innovation leaders” Showroom d’une trentaine de stands et une R&D Battle pour élire le meilleur projet de R&D représenté 17h : Remise du trophée “Loading the future” et show de clôture expérimental

10h – 17h : Market place B2B

TECHNICOLOR
975 Avenue des Champs Blancs
35576 Cesson-Sévigne
35510 • Cesson-Sévigné, 17616
Ille-et-Vilaine

mardi 3 juillet 2018 – 10h00 à 17h00

