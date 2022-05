Estim Numérique l’event Technicolor • Cesson-Sévigné, 17616 Catégories d’évènement: 17616

Estim Numérique l’event Technicolor, 17 mai 2018 08:00, • Cesson-Sévigné, 17616. 17 et 18 mai 2018 Sur place Inscription gratuite et obligatoire https://www.helloasso.com/associations/estim-numerique/evenements/estim-l-evenement-17-et-18-mai-2018 Avec plus de 50 ateliers, conférences, forums ouverts La 3° édition de l’événement qui décode le numérique renouvelle un même objectif après NUMERIFemmes 2017 : vous tenir au courant des tendances et évolutions liées au numérique pour conserver du plaisir dans votre vie professionnelle quel que soit votre métier, vos formations, vos élans et compétences. Et ainsi, favoriser la mixité dans le #Numérique Après 2016 avec Jeunes Femmes et Numérique, 2017 avec NUMERIFemmes, le collectif des acteurs rennais agissant pour plus de diversité dans le numérique lance « ESTIMnumérique l’Event ». Que vous cherchiez une opportunité d’emploi dans le numérique, à comprendre les nouveaux métiers qui lui sont liés ou simplement à découvrir comment ces technologies peuvent vous aider dans vos fonctions : vous repartirez de là inspiré.e.s, reboosté.e.s, enchanté.e.s ! Avant goût du programme des ateliers – conférences : Mon Métier « up-to-date » : Actualisez vos compétences et comprenez concrètement les évolutions de votre propre métier. Développement professionnel : Outils ou comportements, ces ateliers vous donnent les clés pour faire face à une vie professionnelle complexifiée face au digital. Workshops RH : Les RH font bouger les lignes de leurs managers, entreprises et donc de la société, alors nous vous proposons des workshop innovants sur la mixité et les nouvelles pratiques …. Et d’autres surprises encore . Mentorat, . Entrepreneuriat, . Corner de la recherche d’emploi . Analyse CV, conseil relooking…. Inscription Gratuite ! Attention places limitées Technicolor 975 Avenue des Champs Blancs, 35576 Cesson-Sévigné • 35576 • Cesson-Sévigné, 17616 Ille-et-Vilaine jeudi 17 mai 2018 – 08h00 à 17h00

vendredi 18 mai 2018 – 08h00 à 14h00

