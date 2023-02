Tourneur d’art sur bois Cesson 77, 27 mars 2023, Cesson.

Tourneur d’art sur bois 27 mars – 2 avril Cesson 77

Ouverture de l’atelier sur rendez-vous

Cesson 77 10 square de la grive Cesson-la-Forêt Cesson 77240 Seine-et-Marne Île-de-France

Je suis aujourd’hui en possession d’un savoir considérable que j’aurai plaisir à vous partager lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art 2023.

Entrée libre sur rendez-vous au 06 88 30 37 98

Voici mon parcours :

Autodidacte, passionné par le bois, ses senteurs, ses propriétés.

Durant 30 ans, professionnel de la restauration en établissement haut de gamme, j’ai toujours travaillé le bois, en parallèle, pour mon plaisir. Mobilier intérieur et extérieur, créations aussi diverses que la fabrication d’une cuisine ou des objets de décoration, l’aménagement de locaux professionnels, des stylos, mes propres outils…, j’ai pratiqué toutes sortes de techniques de la menuiserie et l’ébénisterie.

En 2013, je décide une nouvelle orientation professionnelle, et je me tourne naturellement vers la création de pièces, en bois, bien sûr. Je me mets au tournage du bois. Machine complexe qui donne des résultats instantanés à partir de tronc ou autre bille de bois.

Je profite de l’opportunité d’acquérir un stock conséquent de 80 essences différentes en provenance d’Europe, d’Afrique… Chaque morceau est étudié, traité contre toutes agressions de nuisibles selon les normes en vigueur, étiqueté, stocké dans les règles de l’art.

Perfectionniste dans l’âme, je recherche avant tout à utiliser chaque « morceau de bois » en vue du meilleur résultat qu’il saura me donner.

Je me rends aussi vite compte que ces techniques de travail nécessitent un minimum de formation, que mes capacités personnelles ne me permettent pas d’acquérir rapidement. D’où l’inscription à une formation de 6 mois, à Aiguines, dans le Var, près des Gorges du Verdon. J’ai la chance d’être l’un des 11 stagiaires sélectionnés.

Le maître des lieux n’est autre que Jean-François ESCOULEN, Meilleur ouvrier de France, et qui fait partie des 3 meilleurs tourneurs au monde. Un « grand » homme de 60 ans, qui a 44 ans de tournage à son actif, connu et reconnu par ses pairs, toujours disponible pour des démonstrations dans le monde entier. Jamais avare de ses connaissances, il partage tout.

Ces 6 mois de formation, qui doivent normalement se réaliser sur 3 ans, ont été exceptionnels en richesses de connaissances et partage du savoir.

Tournage du bois vert, en transparence, sculpture, tournage excentrique (M. Escoulen a inventé et commercialisé de l’outillage spécifique), tout ce qui peut se faire avec un tour à bois a été étudié, exploré.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Mon atelier