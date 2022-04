“Cessez le fou ou la convivialité clandestine” Plouzané Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Plouzané

"Cessez le fou ou la convivialité clandestine" Plouzané, 30 avril 2022

2022-04-30 18:32:00 – 2022-04-30

Plouzané Finistère Plouzané Le collège V. Daubié, le Fourneau, le service culture-animation et le centre social Éric Tabarly vous propose avec la complicité de la compagnie de théâtre de rue “Bonjour Désordre”, un mystérieux Centre Itinérant d’Élevage Clandestin des Monstres, conçu par les collégiens.

Au programme, lancement de rumeurs diaboliques, création de monstruosités plastiques, aventures radiophoniques pirates, ou encore déambulations déroutantes dans l’espace public. Retrouvez toutes les informations sur : www.lefourneau.com +33 2 98 46 19 46 https://www.lefourneau.com/la-mondiale-de-la-flippe.html Le collège V. Daubié, le Fourneau, le service culture-animation et le centre social Éric Tabarly vous propose avec la complicité de la compagnie de théâtre de rue “Bonjour Désordre”, un mystérieux Centre Itinérant d’Élevage Clandestin des Monstres, conçu par les collégiens.

Au programme, lancement de rumeurs diaboliques, création de monstruosités plastiques, aventures radiophoniques pirates, ou encore déambulations déroutantes dans l'espace public. Retrouvez toutes les informations sur : www.lefourneau.com

