CESSEZ ! – ILLUSTRE THEATRE Pézenas, 18 mars 2022

CESSEZ ! – ILLUSTRE THEATRE Pézenas

2022-03-18 21:00:00 – 2022-03-18

Pézenas Hérault

« CESSEZ ! » de Pierre AUCAIGNE

Seul en scène, humoristique jubilatoire et totalement décalé !!!

Au premier abord il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans jamais être cruel même dans la charge la plus extrême.

Il est touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible lorsqu’il est empêtré dans ses propres délires saugrenus.

On le retrouve ici dans un spectacle époustouflant, jonglant au milieu de ses personnages mythiques : le gréviste, Momo, Fernand le maître-chien redoutable et bien d’autres, tous réunis pour assurer une soirée caritative en faveur de la gent canine

Tombé dans la marmite du rire dès son plus jeune âge, Pierre AUCAIGNE, humoriste belge, s’est définitivement singularisé en créant Momo, un béret, une paire de lunettes cassées, une écharpe rouge et toujours accompagné de sa valise, sa grande amie.

Comédien pour le théâtre comme pour le cinéma, il à joué avec Chantal Ladesou, Sandrine Azéma ou encore Omar Sy et dans les plus grands festivals d’humour de la francophonie, Montreux, Liège, Montréal et bien d’autres encore …

Au premier abord il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans jamais être cruel même dans la charge la plus extrême. Bref, à voir absolument !!!

+33 4 67 98 09 91

Pézenas

