LES MUSICALES DE SAINT GERMAIN -ENSEMBLE ERRANOS Cesseras, 6 août 2023, Cesseras.

Cesseras,Hérault

Les Musicales de Saint Germain sont une série de concerts de musique classique donnés à la Chapelle Saint Germain de Cesseras.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Cesseras 34210 Hérault Occitanie



Les Musicales de Saint Germain is a series of classical music concerts held at the Chapelle Saint Germain in Cesseras

Les Musicales de Saint Germain es una serie de conciertos de música clásica que se celebran en la Chapelle Saint Germain de Cesseras

Les Musicales de Saint Germain ist eine Reihe von klassischen Musikkonzerten, die in der Kapelle Saint Germain in Cesseras stattfinden

