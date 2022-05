CESSERAS EN FÊTE Cesseras, 3 juin 2022, Cesseras.

CESSERAS EN FÊTE Cesseras

2022-06-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-06 00:00:00 00:00:00

Cesseras Hérault Cesseras

10 EUR Le comité des Festejaïres de CESSERAS vous attendent nombreux pour le début des festivités 2022

VENDREDI 03 JUIN

18h Bar à vin

22h Soirée animée par Ambianc’event

SAMEDI 04 JUIN

9h Tour de table

18h Bar à vin

22h Soirée animée par Ambianc’event

DIMANCHE 05 JUIN

18h Bar à vin

19h30 Repas animé

• Plateaux de charcuteries

• Poulet basquaise

• Fromages

• Glaces

• Café et vin compris

19€/ adulte

10€ enfant – 10 ans

Informations et réservations au 06.42.55.99.44, à l’épicerie ou à la mairie de CESSERAS avant le mercredi 01 juin.

(Pensez à amenez vos assiettes et couverts!)

TOMBOLA

22h Soirée animée par Ambianc’event

Les Festejaires de Cesseras ouvre le bal des festivités

Animation, Bar à vin, Repas, ….

Il ne manque plus que vous pour que tout soit parfait

+33 6 42 55 99 44

Cesseras

dernière mise à jour : 2022-05-19 par