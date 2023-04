REPRÉSENTATION THÉÂTRALE, 2 juin 2023, Cessenon-sur-Orb.

Par les enfants de l’atelier théâtre du Foyer, illustrée par une bande dessinée faite par l’atelier BD.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie



By the children of the theater workshop of the Foyer, illustrated by a comic strip made by the comic workshop

Por los niños del taller de teatro del Foyer, ilustrado por un cómic realizado por el taller de cómic

Von den Kindern des Theaterateliers des Foyers, illustriert mit einem Comic aus dem Comic-Atelier

