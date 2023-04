23 ÈME SALON DES ARTS DE PRINTEMPS, 13 mai 2023, Cessenon-sur-Orb.

Salon des Arts de Cessenon du 13 mai au 21 mai .

Vernissage le 14 mai 17h30.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-21 . .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie



Salon des Arts de Cessenon from May 13 to May 21.

Opening on May 14, 5:30 pm

Salón de las Artes de Cessenon del 13 de mayo al 21 de mayo.

Inauguración el 14 de mayo a las 17.30

Salon des Arts de Cessenon vom 13. Mai bis 21. Mai .

Vernissage am 14. Mai 17.30 Uhr

