CESSENON EN FÊTE

2022-08-15 – 2022-08-17 Du 15 au 17 août Cessenon est en fête sur le Plan Jean Moulin : nombreuses animations, bals, feux d’artifice et descente aux flambeaux > Le 15 août sur le plan Jean Moulin :

17h : loto

19h30 : Apéro musical avec « Budapest Swing »

22h30 : Bal avec Orchestre « Double Jeu » > Le 16 août sur le plan Jean Moulin

18h : Apéro musical

22h : Descente aux flambeaux et feu d’artifice à la plage du camping

22h30 : Orchestre ADN > Le 17 août :

19h30 : Apéro avec « Drummer Solo »

22h : Soirée Neige avec « DJ Music Play »

Buvette et restauration les 3 soirs Organisé par les Sapeurs Pompiers, les Rives d’Orb et le Canoë Kayak Du 15 au 17 août Cessenon est en fête sur le Plan Jean Moulin : nombreuses animations, bals, feux d’artifice et descente aux flambeaux

Concours de pétanque à la Tuilerie

