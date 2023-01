Soirée Années 80 avec le Groupe FEEDBACK à La Seiche Sevrier (près d’Annecy) La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz Catégories d’Évènement: Cessenaz

Soirée Années 80 avec le Groupe FEEDBACK à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) Soirée Années 80 avec le Groupe FEEDBACK Cinq musiciens vous proposent un voyage musical à travers le temps. Cette formation est composée de deux chanteuses choristes, d’un bassiste chanteur, d’un guitariste et d’un batteur. – Samedi 21 janvier (21h).

– Samedi 25 février (21h).

– Samedi 25 mars (21h). Avec bars et resto, jeux d’arcade et salle de billard. Entrées gratuites. La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route Piron, 74320 Sevrier 74320 Cessenaz Haute-Savoie samedi 21 janvier – 21h00 à 23h59

samedi 25 février – 21h00 à 23h59

samedi 25 mars – 21h00 à 23h59 Startup Music

