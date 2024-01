Stages et soirées Salsa, Bachata & Kizomba à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz, dimanche 14 janvier 2024.

Stages et soirées Salsa, Bachata & Kizomba à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz 14 janvier – 25 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-14 18:00

Fin : 2024-02-25 22:30

La Seiche organise chaque semaine plusieurs événements SBK.

Cours, initiation tous niveaux et soirées animés par des danseurs professionnels. 14 janvier – 25 février 1

https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/salsa-bachata-sevrier/

Salsa, Bachata & Kizomba à La Seiche

Cours d’initiation et soirées animés par des danseurs professionnels.

Tous niveaux. Avec restauration, bars et jeux, terrasses – entrées, cours et soirées gratuits. Tous le programme Salsa-Bachata-Kizomba

Janvier / février, au programme :

– Dimanche 14 Janvier: Initiation Bachata avec Nico puis soirée BSK avec DJ Nico de 18h à 22h30.

– Dimanche 21 Janvier: Initiation Salsa Cubaine avec Cyrille et Virginie, et soirée BSK avec DJ Will de 18h à 22h30.

– Dimanche 28 Janvier: Initiation Bachata avec Nico et soirée BSK avec DJ Nico de 18h à 22h30.

– Dimanche 4 Février: Initiation Bachata avec Nico, et soirée BSK avec DJ Nico de 18h à 22h30.

– Dimanche 11 Février: Initiation Salsa Cubaine avec Cyrille et Virginie, et soirée BSK avec DJ Will de 18h à 22h30.

– Dimanche 17 Février: Initiation Kizomba avec Titi et Nanou, et soirée BSK avec DJ Will de 18h à 22h30.

– Samedi 24 Février : Initiation Bachata avec Nico de 19 à 20h et Soirée BSK avec Nico de 20h à 00h30.

– Dimanche 25 Février: Initiation Bachata avec Nico puis soirée BSK avec DJ Nico de 18h à 22h30.

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route Piron, 74320 Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie