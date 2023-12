31 DÉC. : RÉVEILLON DU NOUVEL AN À LA SEICHE – SOIRÉE LATINO BSK AVEC DJ, BUFFET, SURPRISES La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz, 31 décembre 2023, Cessenaz.

Début : 2023-12-31 19:30

Fin : 2024-01-01 23:59

Dress code latino. Concours de danse (lots à gagner) et concours des meilleurs costumes, homme, femme et couple (bouteilles de champagne à gagner). Roue de la chance avec de nombreux lots à gagner. Cotillons offerts.

Buffet dégustation : 1 entrée, 3 plats, 1 dessert, avec 1 coupe de Champagne, Champomy ou 2 soft.

DJ Will & DJ Nico de l’école de danseAnnecy bachata pour ambiancer la soirée.

80 €/adulte 40€/enfant. Places limitées – Réservations : 04 50 11 11 11

contact[@]lemarchedelaseiche.com

Infos : laseiche.fr

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route Piron, 74320 Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie