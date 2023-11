Stages et soirées Salsa, Bachata & Kizomba à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz Catégories d’Évènement: Cessenaz

Stages et soirées Salsa, Bachata & Kizomba à La Seiche (Sevrier, près d'Annecy)
3 – 30 décembre 2023
La Seiche organise chaque semaine plusieurs événements SBK.
Cours, initiation tous niveaux et soirées animés par des danseurs professionnels.

https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/salsa-bachata-sevrier/ Salsa, Bachata & Kizomba à La Seiche La Seiche organise chaque semaine plusieurs événements SBK.

Cours d’initiation et soirées animés par des danseurs professionnels.

Avec restauration, bars et jeux, terrasses – entrées, cours et soirées gratuits.
La Seiche Sevrier (Près d'Annecy, Haute-Savoie)
35 route Piron, 74320 Sevrier

