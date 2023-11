Concerts à la Seiche (pop, rock, folk, blues) – Sevrier / près d’Annecy La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz, 1 décembre 2023, Cessenaz.

Concerts à la Seiche (Sevrier)

Concerts à la Seiche : Pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, Rn’B, Métal. Avec restauration, bars et jeux. Entrée gratuite.

Avec restauration, bars et jeux, locaux chauffés et terrasses.

Décembre :

Tous les vendredis : jam session / scène ouverte (20h-23h)

01 : Breakout – Cover punk rock 90’S très dansant

08 : Locura – rumba gitane allant des Gipsy King aux chansons célèbres de variété

09 : Feedback – années 80′

23 : Karaoké Live Orchestra – variétés

29 : Nyamaku – World music et fusion

Bars et resto. Entrées gratuites. infos : la Seiche Sevrier

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route Piron, 74320 Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie