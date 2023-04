Sortie sylvothérapie et bain de nature à Cessac, 7 mai 2023, Cessac.

Le printemps est là avec ses explosions de couleurs et de fleurs alors prenez le temps de respirer. Noëlle Marchewka vous propose de vous retrouver pour un moment de détente et d’éveil des sens. Une immersion en pleine nature pour lâcher prise et retrouver les bienfaits du contact des arbres.

Sur réservation..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:00:00. EUR.

Cessac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Spring is here with its explosion of colors and flowers so take the time to breathe. Noëlle Marchewka invites you to relax and awaken your senses. An immersion in nature to let go and find the benefits of the contact of trees.

On reservation.

La primavera ya está aquí con su explosión de colores y flores, así que tómese su tiempo para respirar. Noëlle Marchewka le invita a un momento de relajación y de despertar de los sentidos. Una inmersión en plena naturaleza para dejarse llevar y redescubrir los beneficios del contacto con los árboles.

Con reserva previa.

Der Frühling ist da mit seinen Explosionen von Farben und Blumen, also nehmen Sie sich Zeit zum Durchatmen. Noëlle Marchewka lädt Sie zu einem Moment der Entspannung ein, um Ihre Sinne zu wecken. Ein Eintauchen in die Natur, um loszulassen und die wohltuende Wirkung des Kontakts mit den Bäumen wiederzufinden.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT de l’Entre-deux-Mers