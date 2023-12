Cet évènement est passé Marché de Noël à Douelle Cessac Douelle Catégories d’Évènement: Douelle

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 Anne, productrice de fleurs « Les fleurs du Moulinat » organise un marché de Noël les 16 et 17 décembre. Vous pourrez y dénicher de nombreux cadeaux originaux, locaux et faits main, pour vous faire plaisir ou pour gâter vos proches..

Peinture, Fleurs séchées, Lampe, Laine, Herboristerie, Oiseaux en bois, Pépinière

Crêpes sucrées, vin nature, confitures.

Café et tisanes offerts ! .

Cessac Les Fleurs du Moulinat

Douelle 46140 Lot Occitanie

