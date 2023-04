LES BOUGIES DE L’EGLISE D’ANGOVILLE ANGOVILLE, 13 mai 2023, Cesny-les-Sources.

L’église Ste Anne d’ANGOVILLE 14220 (commune nouvelle de CESNY-LES-SOURCES), récompensée par le prix régional des « Rubans du Patrimoine » en 2020, achève sa restauration commencée en 2017. A cette occasion, et pour la première fois, la commune ouvre cette petite église du XII ème siècles à l’occasion de Pierres en Lumières.

Afin de profiter de cette visite nocturne, une exposition de photos de la faune régionale (principalement en Suisse Normande) réalisée par le photographe Jacques DENNEBOUY, connu pour ses expositions au CHU de CAEN, mairie d’Hérouville, Baclesse, médiathèque de Potigny, mais aussi à St Lo, Cherbourg, Falaise…. vous sera proposée à l’intérieur. Venir avec une lampe de poche pour accéder au parking..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

ANGOVILLE Champ mitoyen à l’église

Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie



The church of Ste Anne d’ANGOVILLE 14220 (new commune of CESNY-LES-SOURCES), awarded the regional prize of « Rubans du Patrimoine » in 2020, is completing its restoration started in 2017. On this occasion, and for the first time, the commune opens this small church of the XII th centuries on the occasion of Pierres en Lumières.

In order to take advantage of this night visit, an exhibition of photos of the regional fauna (mainly in Suisse Normande) realized by the photographer Jacques DENNEBOUY, known for his exhibitions at the CHU of CAEN, town hall of Hérouville, Baclesse, mediatheque of Potigny, but also in St Lo, Cherbourg, Falaise? will be proposed to you inside. Come with a flashlight to access the parking.

La iglesia de Santa Ana de ANGOVILLE 14220 (nuevo municipio de CESNY-LES-SOURCES), galardonada con el premio regional de los « Rubans du Patrimoine » en 2020, está finalizando su restauración iniciada en 2017. En esta ocasión, y por primera vez, la comuna abre esta pequeña iglesia del siglo XII con motivo de Pierres en Lumières.

Para aprovechar esta visita nocturna, se propondrá en su interior una exposición de fotos de la fauna regional (principalmente de Suisse Normande) del fotógrafo Jacques DENNEBOUY, conocido por sus exposiciones en el CHU de CAEN, el ayuntamiento de Hérouville, Baclesse, la mediateca de Potigny, pero también en St Lo, Cherbourg, Falaise, etc. Venga con una linterna para acceder al aparcamiento.

Die Kirche Ste Anne in 14220 ANGOVILLE (neue Gemeinde CESNY-LES-SOURCES), die 2020 mit dem regionalen Preis « Rubans du Patrimoine » (Bänder des Kulturerbes) ausgezeichnet wurde, schließt ihre 2017 begonnene Restaurierung ab. Aus diesem Anlass und zum ersten Mal öffnet die Gemeinde diese kleine Kirche aus dem 12. Jahrhundert anlässlich der Veranstaltung Pierres en Lumières.

Um diesen nächtlichen Besuch zu genießen, wird im Inneren eine Fotoausstellung über die regionale Fauna (hauptsächlich in der Normannischen Schweiz) des Fotografen Jacques DENNEBOUY gezeigt, der für seine Ausstellungen im Universitätskrankenhaus von CAEN, im Rathaus von Hérouville, in Baclesse, in der Mediathek von Potigny, aber auch in St Lo, Cherbourg, Falaise usw. bekannt ist. Bitte bringen Sie eine Taschenlampe mit, um auf den Parkplatz zu gelangen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Conseil Départemental