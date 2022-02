César Swing La caverne Jazz, 18 février 2022, Marseille.

César Swing

La caverne Jazz, le vendredi 18 février à 20:45

Lois Cœurdeuil n’est plus à présenter, guitariste virtuose, il partage la scène depuis plus de 20 ans avec les plus grands noms du Jazz et du Jazz manouche : Stochelo Rosenberg, Florin Niculescu, Sylvain Luc, Angelo Debarre… lors de nombreux festivals de Jazz Français et internationaux. Cesar Swing trio avec Lois Cœurdeuil accompagné de ses amis Remy Gregoraci à la pompe et l’excellent Sam Favreau à la contrebasse. RESERVATIONS & RENSEIGNEMENTS: 07 54 23 05 43

♫JAZZ MANOUCHE♫

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:45:00 2022-02-18T23:30:00