César Franck – Portrait Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

César Franck – Portrait Philharmonie de Paris, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 02 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.4 : 27 EUR Cat.3 : 37 EUR Cat.2 : 42 EUR Cat.5 : 20 EUR Cat.1 : 52 EUR Cat.6 : 10 EUR

L'orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, rend hommage à l'occasion du bicentenaire de sa naissance à César Franck, qui joua un rôle de premier plan dans la diffusion du poème symphonique en France. Particulièrement exploré par les compositeurs germaniques, le genre du poème symphonique connut son heure de gloire en France à partir des années 1870, même si Franck fit à cet égard figure de devancier en composant dès 1847 Ce qu'on entend sur la montagne, d'après Victor Hugo. Aussi bien Les Djinns (pour piano et orchestre, d'après Hugo également) que Le Chasseur maudit (pour orchestre, sur une ballade de Gottfried August Bürger), composés tous deux dans la décennie 1880, appartiennent à cet âge d'or de la musique à programme en France. Évoquant tous deux le monde surnaturel, marqués par l'esprit de la narration, ces tableaux symphoniques mettent en œuvre un orchestre profondément coloré, dans une écriture à la fois libre et parfaitement maîtrisée.

