César Franck Philharmonie de Paris Paris

Paris

César Franck Philharmonie de Paris, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 02 juin 2022

de 19h30 à 20h15

. gratuit

Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit. Animées par des musicologues spécialistes du sujet, les CLÉS sont de courtes conférences qui préparent l’esprit et l’oreille à l’écoute d’une œuvre programmée dans le concert qui suit. Pianiste de formation, Mathieu Ferey est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en Esthétique et Histoire de la musique. Féru de transmission, il s’est tourné très tôt vers la direction d’établissement. Il est aujourd’hui directeur du CNSMD de Lyon. Mathieu Ferey travaille depuis de nombreuses années sur la musique française au tournant du 20ème siècle, notamment sur l’œuvre et la vie de Joseph-Guy Ropartz (1864-1955), et s’est intéressé aux corpus de mélodies d’Ernest Chausson, d’Honegger, de Caplet, de Saint-Saëns et d’Albert Roussel. Avec Benoît Menut, il publie en 2004 Joseph-Guy Ropartz à Nancy (1894-1919), un exemple de décentralisation musicale, dans le recueil Le mouvement scholiste de Paris à Lyon, éditions Symétrie, puis en 2005 une biographie de Ropartz, dans la collection Mélophiles. Il a également participé au collectif La Grande Guerre des musiciens, éditions Symétrie. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/24120 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

