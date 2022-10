CÉSAR FRANCK, ÉMOUVANT ROMANTIQUE

CÉSAR FRANCK, ÉMOUVANT ROMANTIQUE, 12 mai 2023, . CÉSAR FRANCK, ÉMOUVANT ROMANTIQUE



2023-05-12 20:45:00 20:45:00 – 2023-05-12 10 10 EUR ENSEMBLE DES ÉQUILIBRES ( 13 ) – PROGRAMME EN DUO

Tout public. Durée 1h15

A l’occasion des deux-cents ans de la naissance de César Franck, l’ensemble Des Equilibres célèbre son anniversaire en vous proposant l’intégrale de sa musique de chambre. Il rend ainsi hommage à l’une des très grandes figures de la musique française de la seconde moitié du XIXème siècle. Entre spiritualité et sensualité, son œuvre a su être, tout à la fois, novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment évocatrice. PROGRAMME :

– Mélancolie pour piano et violon en mi mineur

– Premier Duo concertant pour violon et piano sur des motifs de

Gulistan de Dalayrac en si bémol

– Andantino quietoso opus 6 mi bémol mineur

– Sonate pour violon et piano en la majeur dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville