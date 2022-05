CÉSAR ET LE SECRET DU COFFRE EGYPTIEN Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

CÉSAR ET LE SECRET DU COFFRE EGYPTIEN
Jublains, 31 juillet 2022
6 EUR

Sur réservation. Les légions de César ont rapporté de leurs campagnes militaires en Égypte. Que contient-il ? Mystère… Le défi des aventuriers consiste en un parcours de rapidité et d'habileté au tir à l'arc, d'équilibre et de réflexion. À la lecture des énigmes, les participants doivent retrouver les amulettes et les rapporter pour obtenir en échange les clés ouvrant les cadenas disposés aux quatre coins du coffre et découvrir ainsi ce qu'il renferme. Arminius Quintus Minus, meneur de jeu, remettra un trophée à la famille gagnante. Familles, enfants à partir de 7 ans

Le musée archéologique départemental de Jublains dresse un tableau de l'archéologie de la Mayenne de l'Âge du Fer à la fin de l'Antiquité.

museedejublains@lamayenne.fr
+33 2 43 58 13 20
http://www.museedejublains.fr/

