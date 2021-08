César Chouraqui & The Idem Colony SUPERSONIC, 30 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

CÉSAR CHOURAQUI & THE IDEM COLONY

“César et Aghiad se rencontrent adolescents. Le premier vient d’un milieu d’artistes et le second d’une famille syrienne engagée politiquement. Leur amitié nait dans l’art comme un lieu de liberté et d’expression. Aghiad et César découvrent Joy Division et New Order, et comprennent ensemble que la musique sera centrale dans leur quête. Nous sommes à l’été 2016 et c’est autour d’Everything I Hear, titre évocateur, que nait Idem Colony. Avec l’aide de Julien Vichnievski et Eric Spring, anciens de The Aikiu qui réaliseront leurs premières productions, ils vont construire un son emprunt des références folk et hip hop chères à César, et des sonorités indé et new wave d’Aghiad. Les chansons mêlent avec précision des références aussi diverses que Bon Iver, The xx, Hot Chip et Arcade Fire . Rejoint par Billy Sueiro, ancien du groupe GriefJoy et Lylian Szpira, Idem Colony devient une même tribu, un quatuor guidé par le retour aux origines communes et une certaine forme d’humanisme artistique.”

CAFÉ BIZARRE

Le rock de Café Bizarre ne nie pas ses influences : celles des années 80 et 90 à New York. On pense à Television aux Modern Lovers (oui, ils sont de Boston…), mais aussi Pavement (de Stockton en Californie). On est donc bien dans un rock lo fi, élégant et raffiné qui ne cherche pas à cacher ses émotions toujours à fleur de peau. Et quand bien même les guitares saturent l’espace, c’est toujours avec une certaine désinvolture pour mieux laisser filer un chant tout en finesse et en retenue. Au final leur indie pop s’écoute avec une petite oreille nostalgique de ces années qui tentaient encore d’inventer un nouveau rock.

