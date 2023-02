Césaire Daugé, le curé polygraphe Aire-sur-l’Adour, 7 mars 2023, Aire-sur-l'Adour .

Césaire Daugé, le curé polygraphe

Médiathèque Passage des cultures Aire-sur-l’Adour Landes Passage des cultures Médiathèque

2023-03-07 – 2023-04-01

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour

Landes

EUR Fils d’un brassier, Césaire Daugé est né à Aire sur Adour en 1858. Dès 11 ans, il suit les enseignements du petit puis du grand Séminaire avant d’être ordonné prêtre et officier, notamment à Sarron, Saint-Agnet et Duhort-Bachen dont il sera nommé Chanoine honoraire à 78 ans.

Alliant érudition classique et culture populaire, il mit à exécution la devise latine Nulla dies sine linea (pas de jour sans une seule ligne) et fut l’auteur d’une œuvre abondante traitant d’histoire locale, de littérature, de linguistique, de philologie du gascon ou encore d’ethnologie.

Membre du Felibrige, il est élu Majoral en 1926. Il fut également un membre actif de la société de Borda jusqu’à sa mort en 1945.

C’est à la découverte de cette figure locale et nationale que nous vous invitons à travers une exposition et trois temps de rencontres.

Du 6 mars au 1er avril : Exposition à la médiathèque

Fils d’un brassier, Césaire Daugé est né à Aire sur Adour en 1858. Dès 11 ans, il suit les enseignements du petit puis du grand Séminaire avant d’être ordonné prêtre et officier, notamment à Sarron, Saint-Agnet et Duhort-Bachen dont il sera nommé Chanoine honoraire à 78 ans.

Alliant érudition classique et culture populaire, il mit à exécution la devise latine Nulla dies sine linea (pas de jour sans une seule ligne) et fut l’auteur d’une œuvre abondante traitant d’histoire locale, de littérature, de linguistique, de philologie du gascon ou encore d’ethnologie.

Membre du Felibrige, il est élu Majoral en 1926. Il fut également un membre actif de la société de Borda jusqu’à sa mort en 1945.

C’est à la découverte de cette figure locale et nationale que nous vous invitons à travers une exposition et trois temps de rencontres.

Du 6 mars au 1er avril : Exposition à la médiathèque

+33 5 58 51 34 04

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2023-01-12 par