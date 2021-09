Ces serpents si discrets ! – Guérande 44350 Guerande, 20 septembre 2021, Guérande.

Ces serpents si discrets ! – Guérande

44350 Guerande, le lundi 20 septembre à 10:00

Farouches et prudents, serpents et lézards sont peu visibles mais pourtant bien présents dans nos paysages. Partez à la découverte de ces mal-aimés et revenez enchantés de mieux les connaître : une sortie pour tordre le cou aux idées reçues ! Animée par le CPIE Loire Océane et Didier Montfort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T12:00:00