Ces plantes médicinales qui poussent à notre porte !

Conférence présentée par Marie-Laure Giannetti

Les humains ont utilisé les plantes depuis la nuit des temps, le savoir se transmettant de génération en génération surtout par les femmes. Avec l’essor de la chimie et de l’industrialisation des médicaments, le contact avec les plantes qui nous entourent s’est distendu au fil du temps. Pourtant, elles poussent toujours là, à notre porte, et peuvent prendre soin de notre santé pour peu que nous nous intéressions à elles et que nous les respections.

Lors de cette conférence, Marie-Laure présentera d’une façon interactive la phytothérapie et le statut actuel de l’herboristerie en France. Puis, une galerie de portraits des plantes médicinales les plus courantes cultivées et sauvages de Normandie sera dressée : les plantes aromatiques du jardin, les sauvages, les ornementales de nos jardins,

les mal-aimées par certains et quelques arbres de nos campagnes.

Et vous verrez que certaines plantes qui nous poussent spontanément dans notre jardin ou au bord des chemins sont de vrais petits trésors !

En effet, le romarin ne sert pas seulement à parfumer notre ratatouille mais prend soin de notre foie, l’ortie est nourrissante et reminéralisante, le pissenlit est dépuratif, le frêne soulage nos rhumatismes.

mercredi 5 juillet 2023 à 18h

salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

06 24 33 12 34

6€-8€

