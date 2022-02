Ces petits riens Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Ces petits riens Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

2022-03-05

12 EUR « Serge est un jeune espoir de la chanson au début des années 60. Dans la célèbre discothèque de Régine, il rencontre des artistes prêts à tout pour exister. Leur soif de succès est plus importante que leur création, au contraire de Serge, qui en voulant sauver ce qui l'anime, se laisse entrainer dans le tourbillon des excès. Un spectacle plein de rebondissements, de personnages décalés, sublimés par les chansons de maître Serge, qui apparaissent autant intemporelles que criantes d'authenticité. » « La Javanaise », « Élisa », « Je suis venu te dire que je m'en vais », « la chanson de Prévert », « Bonnie and Clyde », « Lemon Incest »…Les succès de Serge Gainsbourg sont innombrables. Création et mise en scène : Frédéric Fuertes

Mise en place vocale : Julie Saint-Josse

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

