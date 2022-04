CES PETITS BRUITS QUI NOUS LIENT Toulouse, 3 mai 2022, Toulouse.

CES PETITS BRUITS QUI NOUS LIENT THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-05-03 – 2022-05-03 THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne

Toulouse Haute-Garonne

Compagnie TAPAGE

Le plus grand point commun entre la compagnie de claquettes modernes Tapage et celles de Broadway ? L’amour du rythme et de la scène.

Claquettes contemporaines et rythmes divers – Danse

La rencontre de 2 rêveurs que tout oppose mais que les objets du quotidien inspirent.

Durée : 37 mn. – Jeune public de 2 à 8 ans

