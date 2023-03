Ces ouvrières, ces ouvriers, quand même…quelle classe ! Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Cher Installation d’oeuvres de Gilles Fromonteil au fil de la collection permanente du Musée de Vierzon. Installation d’oeuvres de Gilles Fromonteil au fil de la collection permanente du Musée de Vierzon. +33 2 48 71 10 94 Ville de Vierzon

