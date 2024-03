Ces oiseaux qui enchantent la forêt Parking de la Gare SNCF des Clairières Verneuil-sur-Seine, dimanche 14 avril 2024.

Ces oiseaux qui enchantent la forêt Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 14 avril, 09h00 Parking de la Gare SNCF des Clairières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Ils dispersent les graines des arbres ou participent même à la pollinisation des plantes. Ils aident à contrôler les populations d’insectes nuisibles. Mais qui sont ces oiseaux jardiniers de la forêt qui, en plus de nous donner un superbe paysage sonore de chants flutés et musicales au printemps, participent à entretenir la végétation ? Du geai au pic épeiche, en passant par le merle, la mésange, la grive, la sittelle ou la fauvette, nous observerons quelques unes des espèces architectes de nos bois et de forêts.

Parking de la Gare SNCF des Clairières 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France

écologie oiseaux

Anne Lisbet Tollänes