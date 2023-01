CES MURS QUI NOUS PARLENT Péret Péret Péret Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Péret Dans le cadre de l’inventaire partagé du patrimoine de Péret.

Découvrez l’histoire de Péret sous un autre oeil avec Bernard Halleux qui vous contera l’histoire géologique du village, à travers ses murs et ses pierres. Patrick, guide-conférencier vous apportera quelques éléments historiques sur Péret au fil des rues.

Durée 2h – Distance 1 km – Niveau Facile – Gratuit Dans le cadre de l’inventaire partagé du patrimoine de Péret.

