CES MURS QUI NOUS PARLENT… Brignac, 12 février 2022, Brignac.

CES MURS QUI NOUS PARLENT… Brignac

2022-02-12 14:00:00 – 2022-02-12 16:00:00

Brignac Hérault Brignac

Laissez-vous tenter par la découverte, à deux voix, de Brignac. Bernard Halleux, professeur retraité, vous expliquera la géologie des lieux en faisant parler les murs. Patrick Hernandez, guide-conférencier, vous contera l’histoire du village. Une promenade inédite dans les temps géologiques pour appréhender les roches qui ont servi à l’édification et à la décoration des habitations et des monuments.

Par l’association A.P.N.H.C, Bernard Halleux et le service patrimoine du Clermontais

Gratuit / Durée 2h / Distance 1,5 km / Niveau Facile / Inscription conseillée

Laissez-vous tenter par la découverte, à deux voix, de Brignac. Bernard Halleux, professeur retraité, vous expliquera la géologie des lieux en faisant parler les murs. Patrick Hernandez, guide-conférencier, vous contera l’histoire du village. Une promenade inédite dans les temps géologiques pour appréhender les roches qui ont servi à l’édification et à la décoration des habitations.

+33 4 67 96 23 86

Laissez-vous tenter par la découverte, à deux voix, de Brignac. Bernard Halleux, professeur retraité, vous expliquera la géologie des lieux en faisant parler les murs. Patrick Hernandez, guide-conférencier, vous contera l’histoire du village. Une promenade inédite dans les temps géologiques pour appréhender les roches qui ont servi à l’édification et à la décoration des habitations et des monuments.

Par l’association A.P.N.H.C, Bernard Halleux et le service patrimoine du Clermontais

Gratuit / Durée 2h / Distance 1,5 km / Niveau Facile / Inscription conseillée

Brignac

dernière mise à jour : 2022-01-07 par