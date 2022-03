Ces mauvaises herbes si exceptionnelles Etang Saint Nicolas, 21 mai 2022, Angers.

Etang Saint Nicolas, le samedi 21 mai à 10:00

Partons à la rencontre des plantes sauvages communes de l’étang Saint-Nicolas, espace naturel sensible exceptionnel au cœur d’Angers. Entre balade et théorie, Zabi vous donne les clés pour mieux comprendre comment ces plantes sont protégées et apprendre à reconnaître une dizaine d’entre-elles dans leur milieu naturel : aspect botanique, aperçu de leur histoire et de leurs utilisations culinaires et médicinales. En partenariat avec les jardins de Zabi, la Maison de l’environnement et le Conseil départemental du Maine et Loire dans le cadre des RDV nature en Anjou.

Gratuit

Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature

Etang Saint Nicolas Allée de la Haloperie, Angers Angers Maine-et-Loire



