Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Projet de collecte de la mémoire populaire : Quand la mémoire développe le lien social et l’identité d’un village !

Le projet vise à collecter la mémoire populaire de la commune nouvelle par les habitants eux-mêmes, sur le thème “ces lieux qui racontent des histoires”. Cette mémoire collectée fait l’objet d’un spectacle diffusé les 10, 11 et 12 décembre, où les habitants peuvent être acteurs. Une cinquantaine d’histoires ont été collectées auprès des habitants des Bois d’Anjou par des collecteurs bénévoles ! « Ces lieux qui racontent des histoires » à Fontaine-Guérin Projet de collecte de la mémoire populaire : Quand la mémoire développe le lien social et l’identité d’un village !

