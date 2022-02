Ces journaux des diasporas qui ont fait la presse parisienne Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ces journaux des diasporas qui ont fait la presse parisienne Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, 21 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 21 février 2022 au vendredi 01 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

gratuit

Un tour d’horizon de la diversité linguistique de l’édition et de la presse parisienne au XXe siècle vous est proposé à l’occasion du colloque international organisé par Transfopress, réseau transnational pour l’étude de la presse en langues étrangères, les 9, 10 et 11 mars 2022. Dans la galerie À travers les contributions de huit chercheurs, historiens et spécialistes en langues et civilisations, l’exposition présente une trentaine de titres de presse publiés dans huit alphabets et une quinzaine de langues, à Paris tout au long du XXe siècle. Au rez-de-jardin Au-delà de la production journalistique, les acteurs de la presse allophone – maisons d’éditions (Dom Knigi, Agon, Svedectvi, Quê Mẹ, Binndi e Jannde, Association Arabie sur Seine, Vozroždenìe, Tryzub…) et imprimeries (Beresniak, Arak̕s…) – diffusent une large palette de publications en langues étrangères (romans, essais, recueils…). Les documents originaux présentés dans les vitrines du rez-de-jardin reflètent cette variété éditoriale polyglotte. Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins Paris 75013 Contact : 0181691831 action-culturelle@bulac.fr https://www.bulac.fr/node/2398 https://www.facebook.com/BULAC.Paris/ https://twitter.com/B_U_LA_C Date complète :

